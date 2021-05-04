Электроснабжение за сутки нарушалось в 330 населенных пунктах Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в течение суток нарушалось в 330 населенных пунктах Беларуси. Такая информация размещена на сайте МЧС со ссылкой на данные ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

По данным "Белэнерго", периодически нарушалось электроснабжение 330 населенных пунктов, из них 124 - в Минской, 82 - в Гродненской, 49 - в Витебской, 41 - в Гомельской, 20 - в Брестской и 14 - в Могилевской областях, а также 38 сельскохозяйственных зданий и 1310 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. Сегодня по состоянию на 6.00 остаются без электроснабжения 4 трансформаторные подстанции.

По оперативным данным МЧС, из-за порывов ветра (до 22 м/с) пострадали 3 населенных пункта в Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Повреждены кровли 2 жилых домов и 1 сельскохозяйственного здания.

Зафиксировано 47 случаев падения деревьев в Брестской области (10), Витебской (3), Гомельской (2), Минской (19), Могилевской (3) областях и Минске (10), в результате которых повреждены 2 легковых автомобиля. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.-0-