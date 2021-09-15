15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще два футбольных фаната задержаны за прошлогодние беспорядки в Солигорске. Такие сведения опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В минувшую пятницу правоохранители проинформировали о задержании участников околофутбольной группировки. Вчера оперативники ГУБОПиК установили личности еще двоих праворадикалов в возрасте 18 и 19 лет. Как и предыдущие задержанные, в августе 2020 года в парке Четырех стихий молодые люди участвовали в протестах, бросали камни, бутылки и стулья в милиционеров.

Оба парня активно пользуются деструктивными информационными Telegram-ресурсами. При обыске у них обнаружена протестная символика. Один из них учится в столичном вузе, второй работает сварщиком в Солигорске.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участие в них, а также за насилие в отношении милиционеров.-0-