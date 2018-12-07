Эстонец пытался вывезти из Беларуси коллекцию раритетных марок

7 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Гражданин Эстонии пытался вывезти с территории Евразийского экономического союза более 1 тыс. почтовых марок, признанных культурными ценностями, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Григоровщина". Сотрудники Витебской таможни при проведении контроля микроавтобуса Renault Master обнаружили в личных вещах пассажира около 2,5 тыс. почтовых марок и конвертов с наклеенными марками. По заключению эксперта, более 1 тыс. марок и 10 конвертов из данной коллекции, созданные более ста лет назад, были признаны культурными ценностями. Их стоимость, по предварительной оценке, составляет более Br25 тыс.

По данному факту Витебской таможней проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.-0-

Фото Витебской таможни