Финансовая милиция раскрыла серую схему интернет-торговли дорогостоящей техникой

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-магазин, который занимался поставкой в Беларусь и реализацией по поддельным документам дорогостоящей техники, за полтора года не уплатил в бюджет налоги на сумму более Br70 тыс. Серую схему раскрыли оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, сообщили БЕЛТА в КГК.

Интернет-магазин предлагал своим клиентам под заказ приобрести технику (современные широкодиагональные телевизоры, ноутбуки, планшеты) значительно дешевле, чем у ее официальных продавцов. Товар закупался за наличные в России и в течение 1-2 суток доставлялся в Минск на маршрутных такси. С июля 2018 года по март 2019-го столичная коммерческая структура не отражала в бухгалтерском учете выручку от реализации товара. Занижение налоговой базы позволяло уклоняться от уплаты реальных сумм налогов.

На технику в интернет-магазине оформляли подложные документы, в том числе гарантийные талоны и сертификаты соответствия. Фискальный чек, который выдавали покупателям, печатали на принтере. При обысках у владельца интернет-магазина и курьеров изъяты свидетельства противоправной деятельности.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора коммерческой структуры (владельца магазина) возбуждено уголовное дело.-0-