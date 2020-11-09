Фирма в Кобринском районе без лицензии производила вторичный полиэтилен

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фирму в Кобринском районе оштрафовали за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.

С января 2018 года по март 2020-го ООО организовало в Кобрине переработку вторичных полимеров, которые относятся к отходам 3-го класса опасности. На выходе предприятие получало готовую продукцию в виде гранул вторичного агломерата. От производства крошки полиэтилена фирма получила доход в Br14,3 тыс. При этом у ООО не было обязательного специального разрешения (лицензии) на использование отходов 1-3 класса опасности, которое выдает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Постановлением экономического суда предприятие привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП. Суд постановил взыскать с ООО штраф в размере 20 базовых величин, что составляет Br540, а также конфисковать 50% дохода от незаконной предпринимательской деятельности в размере Br7,1 тыс.

Постановление об административном взыскании не обжаловалось и вступило в законную силу.-0-