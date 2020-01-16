Фура сбила пешехода под Щучином

16 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ночью под Щучином фура сбила пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около полуночи 15 января на трассе М6 Минск - Гродно. Большегрузный автомобиль "Рено" двигался в сторону Минска и рядом с деревней Пильчуки сбил 37-летнего пешехода. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами, передвигался посередине проезжей части, хотя рядом с дорогой проложена пешеходная дорожка.

От полученных травм мужчина погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.-0-