ГАИ: более 70% погибших в ДТП пешеходов получили смертельные травмы в темное время суток

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70% погибших в ДТП пешеходов получили смертельные травмы в темное время суток. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"74% погибших в ДТП пешеходов получили смертельные травмы в темное время суток, - рассказали в ГАИ. - С каждым днем наступившей осени проблема гибели и травмирования людей на темной дороге становится все актуальнее. В дни, когда дорожную обстановку осложняют дожди и туманы, ситуация только усугубляется. Водители просто не видят находящегося на проезжей части человека. В большинстве случаев такие дорожные происшествия заканчиваются для их участников трагически. Это происходит потому, что с места водителя все темные и не имеющие активного света объекты на проезжей части полностью сливаются с темнотой и становятся практически невидимыми. Для сидящего за рулем эта проблема осложняется еще слепящим светом фар от встречного потока автомобилей. В свою очередь пешеход или велосипедист, освещенный светом приближающейся машины, твердо уверен, что хорошо виден водителю, хотя это далеко не так".

Идущий в темноте по проезжей части человек становится видимым для автомобилиста в лучшем случае за 25-30 м. Это расстояние при скорости движения 90 км/ч автомобиль проходит приблизительно за одну секунду - слишком мало для принятия каких-либо мер. Даже при скорости 50 км/ч остановочный путь автомобиля превышает это расстояние. Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии - по обочине. В случае невозможности движения по обочине (размыты, заснежены) разрешено идти по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть приближающийся автомобиль и своевременно отреагировать на опасность. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости необходимо обязательно обозначить себя световозвращающими элементами.

Фликеры должны быть видны водителю, а не закрыты складками одежды. Велосипедистам и возчикам гужевых повозок рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости. Световозвращатели позволяют пешеходу быть заметным в ближнем свете фар на расстоянии 130-140 м, а при движении с дальним светом расстояние увеличивается до 400 м. Так что у водителя появляется реальная возможность избежать наезда на человека.

Переходить дорогу необходимо чрезвычайно внимательно и только в установленных местах, перед выходом на проезжую часть убедиться в безопасности. А это значит остановиться, посмотреть по сторонам, прекратить разговоры по телефону, отключить или снять наушники. Убедиться, что водители транспортных средств вас заметили и пропускают. В свою очередь водители должны проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов и движении по трассам вблизи населенных пунктов.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, популяризации использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток по 3 октября Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию "Пешеход!". Акция призвана в очередной раз обратить внимание пешеходов на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости.-0-