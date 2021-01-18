ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минске

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода на Слуцком шоссе в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел 31 октября 2020 года около 19.20. Водитель автомобиля Rеnault Megan Scenic двигался по Слуцкому шоссе в направлении МКАД. Вблизи дома №8 совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения", - рассказали в ГАИ.

Установлено, что незадолго до происшествия перед легковушкой по второй полосе в попутном направлении двигался грузовик.

ГАИ просит водителя грузового автомобиля, а также очевидцев ДТП либо тех, кто располагает какими-либо сведениями, обращаться в УСК по Минску по адресу ул.Первомайская, 7 или звонить по телефонам 8 (017) 389-55-55, (017) 389-56-56, (017) 389-54-59. Конфиденциальность гарантируется.-0-