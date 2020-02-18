18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 13 февраля около 20.40 в деревне Гатово вблизи дома №106. После происшествия неустановленный водитель оставил место ДТП, а пешеход с телесными повреждениями был госпитализирован.

Госавтоинспекция Минской области просит всех, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить по телефонам: 229-06-17, 204-42-44, 8 (033) 683-08-04 либо 102. -0-