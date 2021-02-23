ГАИ ищет очевидцев ДТП с участием пешехода в Минске

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с участием пешехода в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

"16 февраля около 7.55 водитель Suzuki SX4, двигаясь вблизи дома №50 по пр.Пушкина со стороны ул.Притыцкого в направлении ул.Ольшевского, сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких по признаку опасности для жизни.

"Если вы являетесь возможным очевидцем данного ДТП либо располагаете какими-либо сведениями о произошедшем, просим обращаться в ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска (ул.Д.Сердича,12) либо звонить по телефонам: 8 (017) 239-38-32 или 102. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ГАИ.-0-