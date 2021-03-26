ГАИ лишает прав водителей за необоснованную подачу звукового сигнала 25 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция лишает права управления транспортными средствами водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. В настоящее время им вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определенной деятельностью (лишение права управления транспортными средствами)", - говорится в сообщении.

Также Госавтоинспекция информирует, что в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение начат и ведется административный процесс с целью привлечения последних к ответственности.

С 1 марта вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно обновленному КоАП водителей, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, будет ждать штраф до 10 базовых величин с лишением прав на срок до одного года или без лишения. Согласно ПДД, звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.-0-