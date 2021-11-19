ГАИ Минска ищет очевидцев аварии с несколькими машинами на пр.Независимости

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

18 ноября около в 10.50 на проспекте Независимости, в районе пересечения с МКАД, в аварию попали несколько машин. Черная машина BMW Х6 без номеров во время перестроения подрезала Renault и скрылась. Водитель Renault экстренно затормозил, иномарку занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с еще несколькими автомобилями.

Машины получили механические повреждения.

Отдел ГАИ Первомайского РУВД Минска проводит дополнительную проверку.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет информацией о происшествии, обратиться в ГАИ Первомайского РУВД Минска (ул.Белинского, 10) или по телефону (8017) 236-02-02.-0-