ГАИ: в Минской области в этом году наблюдается рост ДТП с несовершеннолетними

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в этом году наблюдается рост ДТП с несовершеннолетними. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В текущем году по сравнению с прошлым на территории Минской области наблюдается рост аварий с несовершеннолетними. В 85 автоавариях получил травмы и увечья 91 ребенок, 7 детей мы потеряли, - рассказали в ГАИ. - Практически каждая третья авария зарегистрирована по вине ребенка. В большинстве случаев виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся дети-пешеходы. Ошибки из года в год одни и те же: переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю".

Нерегулируемые пешеходные переходы являются наиболее опасными для ребенка. Зачастую дети перебегают через дорогу, не поворачивая голову вправо и влево, разговаривают по мобильному телефону, слушают музыку через наушники. Но и водителям необходимо быть максимально внимательными, особенно проезжая вблизи школ и других детских учебных заведений. В ноябре на территории Минской области произошло три ДТП на нерегулируемых переходах с участием несовершеннолетних. Два из них зарегистрированы в темное время суток, и оба пострадавших не были обозначены световозвращающими элементами.

"Обучать детей правилам дорожного движения надо как можно раньше. И помните, здоровье и безопасность детей - территория ответственности и контроля взрослых", - отметили в ГАИ.-0-