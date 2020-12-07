ГАИ: в отдельных Telegram-каналах продолжаются призывы к блокировке городского трафика

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных Telegram-каналах продолжаются призывы к повреждению светофоров и блокировке городского трафика, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ напомнили: 27 октября в столице злоумышленники повредили провода шести светофоров на перекрестках пр.Партизанский - ул.Ванеева, пр.Партизанский - ул.Буденного, пр.Партизанский - ул.Кошевого, пр.Рокоссовского - ул.Ванеева. На места происшествий выбывала следственно-оперативная группа. Столичная Госавтоинспекция с привлечением специалистов устранила неполадки и стабилизировала движение на участках.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения).

"Умышленные разрушение, повреждение или приведение иным способом в непригодное для эксплуатации состояние средств железнодорожного, водного, воздушного, автодорожного, магистрального трубопроводного транспорта, путей сообщения, сооружений на них, средств сигнализации или связи или другого транспортного оборудования, если эти действия заведомо для виновного могли повлечь смерть человека, крушение, аварию либо иные тяжкие последствия, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, - отметили в ГАИ. - Помните не только об уголовной ответственности, но и о том, что ваши действия могут стать причиной трагедии на дороге".-0-