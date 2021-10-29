Гашиш среди детских игрушек выявили брестские таможенники

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли незаконное перемещение через государственную границу опасного наркотического средства, сообщили БЕЛТА в таможне.

Автопоезд Volvo следовал из Швейцарии в Монголию транзитом через пункт пропуска "Козловичи". Согласно представленным перевозчиком документам, в транспортном средстве находилась крупная партия одежды, обуви, игрушек, косметики, пищевых добавок, бытовой техники, продуктов питания и другого товара.

При проведении таможенного досмотра инспекторы обнаружили бумажный сверток с брикетом вещества коричневого цвета растительного происхождения. Сверток был спрятан в коробку с детскими игрушками.

По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, это был гашиш. Вес наркотика составил почти 90 г.

Брестская таможня проводит проверку по ч.1 ст. 328-1 (незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.-0-