Гендиректора "Би энд Би иншуренс Ко" будут судить за незаконное предпринимательство

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор "Би энд Би иншуренс Ко" обвиняется в незаконном предпринимательстве в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Министерством финансов Беларуси в апреле 2018 года было приостановлено действие лицензии на право осуществления страховой деятельности открытого акционерного страхового общества "Би энд Би иншуренс Ко". Его генеральный директор после этого организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов. Также он организовал внесение изменений и дополнений в ранее заключенные и действующие договоры добровольного страхования. В документы добавлялись новые объекты, за что перечислялись страховые взносы.

"Данным образом от страхователей были получены в качестве взносов более Br170 тыс., - проинформировали в СК. - Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Во время предварительного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме". Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Следователями были допрошены более тысячи свидетелей, проведен обыск по месту жительства обвиняемого, наложен арест на имущество. Изъято и изучено 15 томов документации, регламентирующей деятельность общества, в том числе документы, подтверждающие заключение дополнительных соглашений. К материалам уголовного дела также приобщены результаты комплексной проверки деятельности общества, проведенной Министерством финансов.

Как сообщалось, летом 2018-го прокуратурой города Минска по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) в отношении генерального директора ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" (B&B Insurance Co). Тогда оперативники по борьбе с экономическими преступлениями установили почти 300 фактов принятия на страхование новых объектов сотрудниками компании.-0-