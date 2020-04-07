Генпрокуратура Беларуси передала армянским коллегам уголовное дело о мошенничестве с ноутбуками

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Генпрокуратуру Армении материалы уголовного дела в отношении гражданина этой страны для уголовного преследования, сообщили БЕЛТА в отделе информации белорусского надзорного ведомства.

Установлено, что иностранный гражданин с 5 июня по 17 августа 2017 года, находясь в Витебской области, разместил на одной из интернет-площадок объявления о продаже трех ноутбуков. После того, как получил от покупателей предварительную оплату, он вложил в посылки и отправил им два неисправных планшетных компьютера и один кассетный видеомагнитофон.

Ущерб потерпевшим составляет Br530. Действия мужчины квалифицированы как мошенничество по ч.1 и ч.2 ст.209 УК Беларуси.

"Процессуальная судьба переданного уголовного дела и вопрос реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление взяты на контроль", - отметили в Генпрокуратуре.-0-