Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за разжигание национальной вражды в отношении мэра Днепра. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова, ему инкриминировано разжигание национальной вражды.

Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание Городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета.

Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог.

Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.-0-