Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об истязании и убийстве ребенка

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура завершила предварительное расследование и направила в суд уголовное дело об истязании и убийстве малолетнего, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Перед судом предстанет иностранный гражданин 1987 года рождения, который обвиняется в истязании малолетних пасынка и падчерицы 2013 и 2012 года рождения, а также убийстве мальчика.

По материалам дела, мужчина с 1 ноября 2019 года по 22 мая 2020 года дома в Минске, испытывая личную неприязнь к детям, создавал вредные для их здоровья условия, вызывающие особые физические и психические страдания. Кроме того, он многократно избивал детей. А 22 мая этого года с особой жестокостью не менее 15 раз ударил своего пасынка руками и ногами. Мальчик скончался от травматического шока на месте. Все это видела падчерица, родная сестра мальчика.

Обвиняемый заключен под стражу.

По факту смерти ребенка прокуратура Фрунзенского района Минска провела проверку исполнения законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних. В результате установлены формализм, несогласованность действий субъектов профилактики, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами заинтересованных органов и организаций. Например, вскрыты факты фиктивного обследования детей в территориальной поликлинике, без их визуального осмотра, в то время как в медкарту помещались документы о проведенном медосмотре. Обнаружены признаки халатности в работе должностных лиц учреждений образования. Есть упущения и в работе участкового инспектора милиции, в служебные обязанности которого также входит выявление семей, в которых дети находятся в социально опасном положении.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры района должностные лица соответствующих субъектов профилактики привлечены к дисциплинарной ответственности, отдельные сотрудники уволены, разработаны дополнительные меры по неукоснительному соблюдению законодательства о государственной защите детей в неблагополучных семьях.

Обвиняемый и его жена по иску управления образования администрации Фрунзенского района Минска лишены родительских прав.-0-