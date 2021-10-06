6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы анархистов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Олиневича И.В., Дубовского Д.Н., Романова С.А. и Резановича Д.Г., которым инкриминированы незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также совершение актов терроризма", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ранее в Госпогранкомитете, группа анархистов была задержана 28 октября 2020 года вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района. У задержанных обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.

В Госпогранкомитете тогда сообщали, что именно эти люди устроили нападение на здание ГАИ в Мозыре 28 октября прошлого года. "Известно также, что организованная группа совершила нападение и на здания управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, районной прокуратуры. Целью была радикализация и дестабилизация ситуации в стране. Задержали группу в лесу вблизи украинской границы. Анархисты планировали отход с белорусской территории", - отметил представитель комитета Антон Бычковский.-0-