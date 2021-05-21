Генпрокуратура ведет надзор за расследованием дела о крушении самолета в Барановичах

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надзор за предварительным расследованием уголовного дела в связи с крушением военного самолета в Барановичах осуществляет Генеральная прокуратура, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Также сообщается, что для выяснения обстоятельств произошедшего и организации взаимодействия между подразделениями правоохранительных и иных госорганов на место происшествия выезжала группа прокурорских работников во главе с прокурором Брестской области Виктором Климовым, а в 116-ю штурмовую авиационную базу, расположенную в Лиде, - исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Гродненской области Антон Пучковский.

Авиационное происшествие произошло Барановичах 19 мая. При выполнении учебно-тренировочного полета произошло падение военного самолета ЯК-130, после столкновения воздушного судна с землей погибли два летчика. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, то есть по ч.2 ст.465 УК.-0-