Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью год назад солдата в Слониме

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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели 5 сентября 2018 года военнослужащего, проходившего срочную военную службу в войсковой части в Слониме. Такую информацию надзорное ведомство разместило на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.
Для организации предварительного расследования материалы уголовного дела направлены в Следственный комитет. Ход расследования взят на контроль.
Рядовой был найден повешенным. После случившегося предварительной причиной произошедшего назывались личные обстоятельства, не связанные с военной службой. Мать погибшего солдата не согласилась с результатами проверки, ее жалобу рассмотрели в Генпрокуратуре.-0-