Генпрокуратура возбудила уголовное дело за нарушение работы учреждения образования

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.342 УК. Речь идет об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, активном участии в них, сообщили БЕЛТА в отделе информации Генпрокуратуры.

"Согласно материалам дела, неустановленные лица 26 октября около 9.20 в учебном корпусе №4 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники организовали и активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", - отметили в Генпрокуратуре.

Это повлекло нарушение работы учреждения образования - срыв занятия, добавили в надзорном ведомстве.

По уголовному делу в тот же день в качестве подозреваемого задержан студент 3-го курса БГУИР. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.-0-