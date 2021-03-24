Генпрокуратура: за подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, осуждены 87 человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, активное участие в них, осуждено 87 лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Практика надзора за законностью досудебного производства и судебных решений по уголовным делам об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, участии в них, подтверждает неизбежность наступления ответственности для тех, кто посягает на порядок управления и безопасность граждан", - рассказали в ведомстве.

Согласно ст.342 Уголовного кодекса за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления, предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок. При этом за обучение или иную подготовку лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления предусмотрено наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до двух лет.

"На текущий момент в суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 лиц, которым инкриминированы преступления по ст.342 Уголовного кодекса. На сегодня по названной статье осуждено 87 лиц. В качестве наказаний избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В одном случае лицо, совершившее общественно опасное деяние, было признано невменяемым - суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения", - отметили в Генпрокуратуре.

Для установления всех причастных к преступлениям против общественной безопасности в 2020 году органы прокуратуры приняли меры по активизации следственно-разыскных действий. Вот пример раскрытой масштабной противоправной деятельности группы граждан.

"Так, четверо граждан с 9 августа по 4 ноября 2020 года, действуя с распределением ролей и по предварительному сговору с иными лицами, будучи недовольными ходом и результатами прошедших выборов Президента Беларуси, на территории Минска и Минской области организовали мероприятия по сбору активных и пассивных участников нарушения общественного порядка, сопряженного с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций. После чего склонили их к конкретным противоправным действиям и ими руководили. Для совместного сговора, планирования деятельности, а также приискания и привлечения новых лиц обвиняемые использовали ресурсы сети интернет, администрировали Telegram-каналы", - пояснили в ведомстве.

В результате указанных действий обвиняемых на территории Беларуси, включая Минск, с 9 августа по 28 октября 2020 года организованные и обученные ими лица неоднократно перекрывали дороги, рассыпали на проезжей части поражающие элементы. Тем самым они нарушали работу предприятий, учреждений и организаций, служебного и иного транспорта, препятствовали выполнению сотрудниками ОВД своих обязанностей.

Действия нарушителей квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст.342 Уголовного кодекса. Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета и после изучения в Генеральной прокуратуре направлено в Минский городской суд для определения подсудности.

Ранее избранные к обвиняемым меры пресечения заместитель Генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежними - заключение под стражу, а в отношении одного из них - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Прокуратура продолжит координировать работу по обеспечению нормальной деятельности организаций, функционированию транспортных коммуникаций, выявлению и пресечению незаконных действий в сфере общественной безопасности.-0-