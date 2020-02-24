Год исправительных работ получил житель Брестского района за ДТП с участием ребенка

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Брестского района сегодня огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадал двухлетний мальчик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Авария случилась днем 16 октября 2019 года в агрогородке Страдечь. По улице 57-летний водитель автомобиля Peugeot ехал со скоростью 21 км/ч. Отвлекшись от управления, он сбил ребенка, который выехал со двора на игрушечном мотоцикле. Мальчик получил тяжелые травмы, сейчас его жизни ничего не угрожает. Следователи пришли к выводу, что мужчина мог вовремя остановиться.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.317 УК). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием в доход государства 10% заработка. Также мужчина на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-