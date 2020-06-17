17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин избил пассажира такси и угрожал ножом компании молодых людей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел в областном центре прошлой ночью. Пьяный гомельчанин подошел к такси, в салоне которого сидел пассажир. "Новый клиент собирался сесть в машину - таксист вышел, чтобы объяснить ситуацию. Потенциальному заказчику услуги это не понравилось, и он попытался ударить шофера. Пассажир также хотел успокоить дебошира, но получил удар по лицу. После этого нападавший убежал", - рассказали в уголовном розыске Центрального РОВД Гомеля.

На ближайшей стоянке подозреваемый попросил у компании молодых людей поддержать его в конфликте с таксистом. Сначала те согласились ему помочь. "Затем мужчина попросил у парней телефон. Услышав отказ, он разозлился и стал настойчиво требовать мобильный, угрожая всех порезать ножом. Молодые люди не растерялись: выбили оружие, скрутили нападавшего и вызвали милицию", - добавили в УВД.

Задержанным оказался 35-летний неработающий житель Гомеля, ранее судимый за кражу. На этот раз возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.-0-