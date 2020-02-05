Гомельчанин незаконно перевозил более 6,8 тыс. пачек сигарет

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах госавтоинспекторы выявили незаконную перевозку более 6,8 тыс. пачек сигарет, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Сомова.

Вечером 4 февраля сотрудники ОГАИ Калинковичского РОВД остановили в райцентре для проверки Skoda. За рулем машины был 34-летний житель Гомеля. В багажнике авто милиционеры обнаружили три дорожные сумки, еще две - в салоне. Внутри сумок находились табачные изделия различных марок. Всего 6870 пачек сигарет.

Сопроводительных документов у водителя не было. Табачные изделия изъяты. Проводится проверка.-0-