Гомельчанин обманул 20 человек почти на Br100 тыс. и скрылся в России - завершено расследование

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Неработающий 33-летний гомельчанин преподносил себя как успешного предпринимателя в сфере торговли бытовой техникой, старался создавать видимость обеспеченного образа жизни. "Имея широкий круг общения, обвиняемый часто делился со знакомыми вымышленными историями о трудностях бизнеса. Под предлогом решения непредвиденных проблем мужчина безвозвратно брал у них деньги в долг. У некоторых знакомых неоднократно занимал относительно небольшие суммы, которые в последующем возвращал. Войдя в доверие, гомельчанин брал взаймы крупную сумму денег, заведомо не намереваясь ее отдавать", - рассказала Мария Кривоногова.

К примеру, школьного приятеля обвиняемый убедил оформить на себя четыре банковских кредита на сумму свыше Br13 тыс., взять в рассрочку дорогостоящий мобильный телефон и под честное слово передать ему все во временное пользование. Также потерпевший дал взаймы "бизнесмену" еще более Br4,5 тыс.

Некоторым гражданам обвиняемый обещал привезти из России бытовую технику по выгодной цене. Он брал предоплату за товар и деньги на свои личные нужды и постепенно дистанцировался от покупателя.

Обманутые стали обращаться в милицию, и гомельчанин скрылся в России. Благодаря эффективному взаимодействию правоохранителей двух стран фигурант был задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь.

Сотрудник Гомельского городского отдела СК с участием подозреваемого провел комплекс следственных действий, включая очные ставки с несколькими потерпевшими. Как установлено, с июня 2017 года по сентябрь 2019-го обвиняемый, злоупотребляя доверием знакомых, завладел деньгами в белорусских и иностранных рублях, а также имуществом 20 граждан - всего почти Br100 тыс. в эквиваленте.

Потерпевшими стали не только знакомые фигуранта, но также его друзья, бабушка его подруги детства и брат школьной учительницы - инвалид по зрению. Деньги злоумышленник тратил на комфортную жизнь, ставки в букмекерских конторах, частичное погашение старых долгов и другие нужды.

На основании собранных доказательств жителю Гомеля предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-