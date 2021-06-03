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03 июня 2021, 11:05

Гомельчанин передавал персональные данные милиционеров экстремистским Telegram-каналам

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задержан гомельчанин, передавший персональные данные более чем 20 милиционеров экстремистским Telegram-каналам, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Персональные сведения о гомельских сотрудниках стали активно размещать в экстремистских Telegram-каналах осенью прошлого года. Специалисты управления собственной безопасности занялись каналом передачи информации. "Было очевидно, что сведения сливает человек, который не понаслышке знает милицейскую деятельность. С большой вероятностью это мог быть кто-то из бывших правоохранителей. Однако круг возможных подозреваемых был настолько широк, что потребовались месяцы кропотливой оперативной работы во взаимодействии с коллегами из главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, чтобы найти предателя", - рассказали в УВД.

В начале мая 2021 года собрали достаточно доказательств. Областная прокуратура возбудила уголовное дело о распространении сведений о частной жизни милиционеров. При силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали и подозреваемого.

"30-летний мужчина родился и вырос в Гомеле. После окончания гимназии поступил на исторический факультет вуза. Из-за академической задолженности был отчислен. Попробовал свои силы в должности милиционера Департамента охраны, но через три месяца службы покинул ряды. Через пару лет вновь решил стать сотрудником милиции, на этот раз - патрульно-постовой службы. Ему дали второй шанс. Но спустя четыре года он был уволен за проступок, несовместимый с дальнейшей службой. С конца 2019 года он нигде не работает и живет за счет родственников в маленькой комнате под крышей. Из занятий - компьютерные игры и сборка моделей, - пояснили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. - В переписке с администраторами каналов он обсуждал не только публикацию сведений, но и возможность побега из страны".

Заручившись поддержкой кураторов, горожанин предоставил для публикации личные сведения о более чем 20 бывших коллегах. В их числе были также те, с кем поддерживал дружеские отношения. Переписку удалял, но эксперты ее восстановили практически полностью.

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу проходят 12 сотрудников милиции. Они заявили материальные иски на общую сумму почти Br25 тыс. На личный автомобиль фигуранта наложен арест. Следователи продолжают выявлять все эпизоды преступной деятельности.-0-

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