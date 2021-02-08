Гомельчанин перевозил в такси 30 кг насвая

Фото УВД Гомельского облисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля задержали гомельчанина при перевозке 30 кг насвая, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.
34-летний горожанин был задержан при проверке оперативной информации во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа. "Мужчина пытался перевезти крупную партию насвая в багажнике автомобиля такси. Нелегальный товар предназначался для продажи", - рассказали в УВД.
В отношении гомельчанина составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП.-0-