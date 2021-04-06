6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин похитил с предприятия полтонны дизтоплива, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

В милиции установили сотрудника одного из крупных предприятий Новобелицкого района, который похищал дизтопливо в организации. Как выяснилось, водитель грузового автомобиля продавал дизель, которым должен был заправлять служебное авто.

"62-летний ранее не судимый мужчина брал заправочный чип под предлогом заправки, однако наполнял большегруз не в соответствии с оформленными документами. То, что не попадало в топливный бак авто, он продавал по заниженной цене другим автомобилистам. Какую-то часть похищенного оставлял себе", - рассказали в УВД.

По такой схеме водитель действовал с июля по ноябрь 2020 года. В общей сложности он похитил у предприятия 500 л дизельного топлива. Ущерб от его действий составил Br898.

Следователи дали правовую оценку действиям гомельчанина и возбудили уголовное дело по факту присвоения или растраты имущества.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома