Гомельчанин похитил цепи с могильных оград

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Гомельского РОВД нашли подозреваемого в хищении стальных цепей с могильных оград, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В оперативно-дежурную службу Гомельского РОВД обратилась гомельчанка, которая сообщила, что неизвестный похитил металлические цепи с оград могил ее родственников на кладбище вблизи поселка Красный Маяк. Оперативники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Гомеля, ранее судимый за совершение кражи. "Мужчина трудится в Урицком, ведет замкнутый образ жизни, ни с кем особо не общается", - пояснил официальный представитель.

Выяснилось, что гомельчанин снял цепи не только с двух оград на кладбище в Красном Маяке, но и с двух оград на соседнем погосте в поселке Борок. Все это мужчина сложил в месте сбора мусора, прикрыл листьями. Две недели не трогал похищенное, а затем начал продавать. Реализовывал товар злоумышленник мешками: в одном было 60 кг, в трех других - по 30 кг. Часть отдал в скупку металлолома, остальное - жительнице деревни Гомельского района. Именно у нее и нашли цепи.

Кроме этого, оперативники по месту жительства сестры подозреваемого обнаружили похищенный в агрогородке Урицкое мопед. Мужчина признался, что кража мототранспорта - его рук дело.

Материалы по всем фактам хищений переданы в Гомельский районный отдел Следственного комитета. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке.-0-