Гомельчанин работал курьером интернет-магазина, изъято более 3,5 кг психотропов

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10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время спецоперации наркоконтроля Беларуси и России задержан оптовик, изъято более 3,5 кг психотропов. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegrаm-канале, сообщает БЕЛТА.
Совместные мероприятия позволили оперативникам пресечь очередной канал поставки запрещенных к обороту веществ в Беларусь.
Задержан неработающий 40-летний житель Гомеля, который работал оптовым курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Мужчина привез из России и хранил в тайниках на территории Гомельской и Минской областей более 2,8 кг альфа-PVP и 0,6 кг пара-метилэфедрона.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков и психотропов.-0-