Гомельчанин взламывал аккаунты пользователей "Яндекса" и продавал информацию

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления по противодействию киберпреступности УВД Гомельского облисполкома установили хакера, который продавал информацию, добытую преступным путем, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД.

19-летний гомельчанин нашел в интернете и приобрел вредоносное программное обеспечение. "С его помощью он взламывал аккаунты пользователей "Яндекса" и проверял их на валидность. Затем находил учетные записи, содержащие любую информацию о пользователях, в том числе личные данные, номера телефонов, бонусные баллы. Весь массив сведений копировал и продавал в сети. Полученные на электронный кошелек деньги хакер тратил на покупку VPN-сервисов и личные нужды", - рассказали в УВД.

Правоохранители устанавливают пострадавших, а также денежные суммы, полученные преступным путем.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.354 (разработка, использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ или специальных программных или аппаратных средств) УК. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.

Фигурант нигде не работает, ранее не судим.

В милиции напомнили, что лучший способ защиты аккаунтов - двухфакторная аутентификация. "Это система доступа, основанная на двух ключах: одним вы владеете (телефон, на который приходит СМС с кодом), другой запоминаете (обычные логин и пароль)", - уточнили в УВД. По словам специалистов, такой способ защиты серьезно усложняет злоумышленникам доступ к чужим данным и в какой-то степени нивелирует недостатки классической парольной защиты. Ведь у паролей, на которых основано подавляющее большинство авторизационных механизмов в интернете, есть неизбежные недостатки: короткие и простые пароли легко запомнить, но также легко подобрать, а длинные и сложные трудно взломать, но и запомнить непросто.-0-