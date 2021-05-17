17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанина задержали за призывы к массовым беспорядкам и насилию над милиционерами. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники гомельского управления ГУБОПиК при силовой поддержке ОМОНа задержали 45-летнего индивидуального предпринимателя из областного центра днем 13 мая. У мужчины был нож с элементами фашистской символики.

По оперативной информации, гомельчанин являлся активным участником уличных протестов прошлого года. Минувшей осенью в деструктивном Telegram-чате он призывал к погромам, поджогам, уничтожению имущества, насилию над правоохранителями и вооруженному сопротивлению представителям власти.

Возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни. Сообщается, что фигурант привлекался к уголовной ответственности за грабеж, совершенный группой лиц.-0-