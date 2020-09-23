Гомельчанину грозит до 20 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За незаконный оборот наркотиков гомельчанину, которого задержали в Жлобинском районе, грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из Жлобинского РОВД задержали в середине июля неработающего 20-летнего гомельчанина. Парня поймали с поличным в лесном массиве недалеко от одной из улиц Жлобина. Он пытался разыскать спрятанную ранее закладку с наркотиком для дальнейшего сбыта.

У молодого человека изъяли пакет, в котором, как показала экспертиза, был альфа-PVP весом почти 5 г. Правоохранители обнаружили еще несколько тайников с психотропами общим весом 6,5 г.

"Оперативники нашли неоспоримые доказательства того, что житель Гомеля являлся участником организованной группы интернет-магазина по продаже психотропных веществ. Учитывая этот факт, следователи переквалифицировали действия гомельчанина", - рассказали в отделении информации и общественных связей. За незаконный оборот наркотических средств парню может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.-0-