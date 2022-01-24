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24 января 2022, 13:09

Гомельчанка оставила новорожденного в выгребной яме: расследование дела завершено

Фото СК
Фото СК

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство новорожденного, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, 26-летняя жительница Гомеля, будучи на последнем месяце беременности, жила с матерью. В ночь на 15 октября прошлого года у женщины появились признаки приближающихся родов. Утром мать предложила вызвать скорую помощь, однако гомельчанка отказалась. Родственницы выпили две рюмки водки и отправились на подработку в приемный пункт вторичного сырья - сортировать и мыть бутылки, прессовать бумагу.

В пункте приема коллега-именинница угостила женщин водкой. Затем они приступили к работе. Беременная гомельчанка за короткий промежуток времени несколько раз ненадолго заходила в общественный туалет. "Перед последним заходом сняла с себя куртку. Над выгребной ямой уборной женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, оставила его умирать и поспешно вернулась домой", - рассказали в СК.

Через некоторое время новорожденного обнаружили приемщица и сортировщица бутылок. Свидетели вызвали МЧС и скорую помощь. Ребенка доставили в больницу с признаками общего переохлаждения организма и геморрагического шока вследствие кровопотери из-за кровотечения из пуповины. Мальчику оказали необходимую медпомощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники милиции оперативно задержали дома подозреваемую и доставили ее в больницу. У женщины диагностировали преждевременные роды, хронические никотиновую интоксикацию и алкогольную зависимость. Концентрация этилового спирта в крови роженицы составила 1,91 промилле.

Гомельский городской отдел СК в отношении жительницы Гомеля возбудил уголовное дело. Во время следствия женщина меняла показания, пытаясь оправдать свой поступок, не раскаивалась, не интересовалась состоянием и судьбой ребенка. В содеянном женщина созналась, когда ей предъявили окончательное обвинение и ознакомили со всеми материалами дела, в том числе заключениями судебно-медицинских экспертиз. По словам обвиняемой, беременность для нее была нежелательной. Сохранить ребенка ее убедил сожитель, которого затем отправили в ЛТП для лечения от алкоголизма.

Официальный представитель отметила, что ранее жительница областного центра уже привлекалась к уголовной ответственности - за кражи и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Женщина не была трудоустроена, злоупотребляла спиртным, в том числе во время беременности. "Несколько лет назад у нее уже был опыт нежелательной беременности, которая закончилась родами в медицинском учреждении и оформлением официального отказа от ребенка", - добавила Мария Кривоногова.

По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая в момент преступления страдала психическим расстройством, требующим лечения, и не могла в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Гомельчанке предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

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