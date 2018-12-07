Гомельчанка получила "письмо счастья" за нарушение ПДД на авто, которое продала 16 лет назад

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка получила "письмо счастья" за нарушение ПДД, совершенное на автомобиле, принадлежавшем ей много лет назад, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
В 2002 году женщина продала свое авто, не оформив договор купли-продажи. За 16 лет она успела забыть об этом. Напоминанием стало так называемое письмо счастья, свидетельствующее о факте нарушения ПДД на этом авто. В корреспонденции было указано его место и время, а также сумма штрафа. По сути, на авто ездил другой человек, а по документам транспортное средство было зарегистрировано на ее имя. Чтобы разобраться в ситуации, жительница областного центра обратилась в межрайонный отдел ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инспектор по административной практике помог женщине решить вопрос в соответствии с действующим законодательством. Вскоре в книге замечаний и предложений женщина выразила благодарность руководству региональной Госавтоинспекции за высокий профессионализм и внимательное обращение к гражданам.-0-
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