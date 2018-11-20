Гомельчанка пострадала при попытке потушить стиральную машину

20 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка пострадала, пытаясь самостоятельно потушить загоревшуюся стиральную машину, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС сегодня в 8.45 выехали по сообщению о пожаре в квартире по улице Кристалловской. Хозяйка квартиры находится в отпуске по уходу за ребенком и проживает с мужем и двумя детьми - девочками 2017 и 2012 годов рождения. В момент возникновения пожара молодая мама была дома с младшим ребенком. Обнаружив возгорание стиральной машины, женщина немедленно передала девочку соседям, а сама вернулась в квартиру, пытаясь потушить огонь самостоятельно.
К прибытию подразделений МЧС пожар был потушен, женщина находилась на лестничной клетке. Почувствовав недомогание, она обратилась за медицинской помощью. С диагнозом "отравление продуктами горения" женщину доставили в больницу.
В результате пожара повреждена стиральная машина и вещи на площади 1 кв.м в ванной комнате.
"Квартира оборудована автономным пожарным извещателем, установленным еще в марте 2014 года за счет средств застройщика, однако из-за отсутствия в нем элемента питания, он не сработал", - пояснила официальный представитель областного управления МЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, аварийный режим работы электрооборудования.-0-
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