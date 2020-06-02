Гомельчанка ударила таксиста молотком по голове

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области клиентка ударила таксиста молотком по голове, чтобы похитить выручку, сообщили БЕЛТА в МВД.
30 мая 54-летняя жительница Гомеля вызвала такси, чтобы доехать из областного центра в одну из деревень Гомельского района. "На подъезде к месту назначения женщина внезапно ударила водителя по голове молотком. К счастью, удар был слабый, потерпевший отделался ушибом", - рассказали в отделе уголовного розыска Гомельского РОВД. Мужчина быстро сориентировался: отобрал у пассажирки орудие нападения, вызвал милицию и удерживал женщину до приезда следственно-оперативной группы.
По словам задержанной, ей нужны были деньги. Гомельчанка решила, что самый простой способ быстро разбогатеть - отобрать выручку у таксиста. Преступление она спланировала заранее, специально взяла для этого с собой молоток.
Возбуждено уголовное дело за разбой. Фигурантка ранее неоднократно судима за имущественные преступления, нигде не работает.-0-