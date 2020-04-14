Гомельчанку проверят на COVID-19 с санкции прокурора

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля санкционировала принудительное медосвидетельствование жительницы областного центра на COVID-19 в условиях стационара, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

По данным прокуратуры, были достаточные основания предполагать возможное инфицирование женщины COVID-19 как контакт первого уровня. "При этом она не захотела добровольно соблюдать нормы закона", - уточнили в службе информации.

Министерство здравоохранения включило инфекцию, вызванную коронавирусом, в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. "Согласно ст.19 закона "О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека", с санкции прокурора возможно принудительное медосвидетельствование лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать о наличии у него социально опасного заболевания", - сказали в прокуратуре.

В службе информации прокуратуры Гомельской области напомнили, что соблюдение правил личной гигиены, социального дистанцирования и самоизоляции поможет остановить распространение COVID-19, сберечь здоровье и жизни людей.-0-