Гомельские правоохранители задержал группу наркокурьеров

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома задержали группу розничных курьеров интернет-магазина по продаже наркотиков. Фигурантами уголовных дел стали шесть человек. Самый старший - 1998 года рождения. Остальные пятеро - несовершеннолетние. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Задержаны двое 16-летних и трое 17-летних подростков. "Это учащиеся профлицеев и колледжей Гомеля, причем четверо систематически потребляли наркотики. Их старший товарищ нигде официально не трудоустроен", - отметили в МВД.

Готовые к продаже психотропы компания хранила по месту жительства одного из подростков в агрогородке Поколюбичи Гомельского района. "В сарае возле дома оперативники нашли 28 полимерных свертков с особо опасным веществом альфа-PVP, электронные весы, респираторы и упаковочный материал для фасовки наркотиков. Еще одна доза этого же психотропа была обнаружена при личном обыске одного из подростков. Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов)", - проинформировали в МВД.

Милиция продолжает оперативно-разыскные мероприятия, предпринимаются меры по пресечению организованной логистической цепочки наркосбыта.

В МВД обратили внимание, что ранее несовершеннолетние уже пытались стать "минерами" наркомаркета, однако оперативники пресекли его деятельность, когда юноши только договаривались о "трудоустройстве". "Парней это не остановило - они просто нашли другой интернет-магазин аналогичной специализации. Кроме того, несколько подростков уже попадали в поле зрения правоохранителей - фигурировали в делах об угоне автомобиля и завладении деньгами знакомых с использованием интернет-банкинга на мобильных телефонах", - рассказали в милицейском ведомстве.-0-

Фото МВД