Гомельские таможенники обнаружили шапки и ароматизаторы воздуха в тайнике авто

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте таможенного оформления "Новая Рудня" водитель грузового автомобиля пытался скрыть от таможенного контроля более 1,3 тыс. единиц товара, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

37-летний водитель Volvo собирался выехать из Беларуси. Он представил документы, где было указано, что в грузовом отсеке находятся медные мягкие трубы. Однако таможенники при досмотре обнаружили 300 серых вязаных шапок, около 1 тыс. ароматизаторов воздуха и более 100 записных книжек. Все эти товары были спрятаны внутри бухт медных труб.

Товар общей стоимостью более Br4 тыс. изъят. Гомельская таможня начала административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, с сокрытием от таможенного контроля).-0-

Фото Гомельской таможни