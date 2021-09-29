ГПК: литовские силовики выкинули беженца с травмой ноги на линию границы

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские силовики выкинули беженца с травмой ноги на линию границы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Утром 27 сентября на участке погранпоста "Лихачи" Гродненской пограничной группы пограничники зафиксировали нахождение мужчины со стороны Литвы на линии литовско-белорусской границы, который звал на помощь. Двигаться самостоятельно он не мог. На сопредельной стороне в это же время стояли литовские силовики, которые наблюдали за страданиями беженца", - рассказали в ГПК.

Как выяснилось, мужчина сломал ногу, находясь на территории Литвы. Именно там его доставили в медучреждение и осмотрели. Он запросил статус беженца, однако вместо рассмотрения ходатайства литовские силовики доставили обездвиженного мужчину на линию границы.

"Вчера я сломал ногу в лесу в Литве и не мог двигаться. Звал на помощь. Увидев людей в форме с собакой, начал звать их. Они отвезли меня в больницу. После осмотра меня увезли сюда, на границу. Я их умолял, говорил, что не могу двигаться", - рассказал беженец гродненским пограничникам.

Поговорив с беженцем и оценив тяжесть его состояния, белорусские пограничники незамедлительно вызвали медицинскую помощь на место происшествия. Литовские военнослужащие, увидев приближающуюся машину скорой помощи на белорусской территории, решили забрать мужчину и оттащили с линии границы в транспортное средство.

"Основной причиной снисхождения литовской стороны стала вероятность публичной огласки жестоких действий литовских пограничников в белорусских СМИ. Оставление в опасности человека, в том числе уязвимых групп, женщин и детей, стало нормальной практикой европейских представителей пограничных ведомств", - добавили в ведомстве.-0-