ГПК: на белорусско-украинской границе задержана группа анархистов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-украинской границе задержана группа анархистов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения. У задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, СИМ-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах", - рассказал Антон Бычковский.

По его словам, в настоящее время совместная следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства деятельности задержанных.

В числе задержанных: Олиневич И.В., Дубовский Д.Н., Резанович Д.Г., Романов С.А. Как отметили в эфире ОНТ, анархисты уже успели устроить серию поджогов в белорусских городах.

Расследование ведет Комитет государственной безопасности. Задержанные дают показания.

Именно эти люди устроили нападение на здание ГАИ в Мозыре 28 октября. Известно также, что организованная группа совершила нападение и на здания управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, районной прокуратуры. Цель была - радикализировать и дестабилизировать ситуацию в стране. Задержали группу в лесу вблизи украинской границы. Анархисты планировали отход с белорусской территории.

Как сообщалось, по факту атак на госучреждения КГБ возбудил уголовное дело по статье "терроризм".-0-

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