ГПК: погибший лось обнаружен на белорусско-латвийской границе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-латвийской границе в Верхнедвинском районе 14 октября пограничным нарядом обнаружен погибший лось. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Причиной стали развернутые на латвийской стороне опасные инженерные заграждения, оставившие на теле животного глубокие резаные раны.

На место вызваны сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира.

"Установка подобных заграждений на путях миграции диких животных практически гарантированно влечет их гибель", - отметили в ГПК.-0-