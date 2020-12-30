ГПК: только за неделю более 40 нарушителей самоизоляции задержаны на границе

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предновогоднюю неделю пограничники выявили 44 гражданина, которые пытались выехать из Беларуси до истечения срока обязательной самоизоляции. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Так, например, 24 декабря в минский аэропорт прилетел гражданин Турции, который имел право выехать из Беларуси только после 10-дневной изоляции. Однако не прошло и четырех дней, как иностранец попытался покинуть страну. Стоит отметить, что он, как и все остальные, достоверно знал о требовании закона, ведь при въезде в нашу страну пограничники не только предупреждают об обязанности соблюдения самоизоляции, но и выдают гостю страны соответствующий документ под роспись", - рассказали в ГПК.

Все правонарушители привлечены к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Санкция по этой статье - от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

"Уважаемые граждане Беларуси и гости страны, обращаем внимание, что в соответствии с постановлением Совета Министров от 8 апреля 2020 года №208 "О введении ограничительного мероприятия" все лица, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, обязаны соблюдать требования о самоизоляции", - добавили в ГПК.-0-