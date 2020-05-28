Грабителя банков в Гомельском районе приговорили к семи годам колонии

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Гомельского района вынес приговор по уголовному делу о грабеже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Как сообщалось, 10 января 2020 года житель областного центра, замаскировавшись с помощью шарфа и капюшона, напал на отделение банка в городском поселке Большевик. Угрожая сотруднице похожим на пистолет предметом, потребовал отдать деньги из кассы. Белорусские и российские рубли, доллары и евро сложил в пакет и скрылся.

Эту же схему попытался повторить в начале марта в отделении банка в агрогородке Бобовичи. Однако работница отделения нажала тревожную кнопку. Грабитель убежал, через время его задержали.

Приговором суда горожанин признан виновным по ч.2 ст.207 УК. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Обвиняемый должен уплатить 100 БВ штрафа (Br2,7 тыс.). На основании закона "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" он частично освобожден от наказания - срок лишения свободы снижен на один год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-