Граждане Ирана и Алжира безуспешно пытались нелегально попасть в Польшу

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Ирана и Алжира пытались нелегально попасть в Польшу. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

22 мая в Бресте пограничники задержали трех граждан Ирана, через несколько часов в Брестском районе - двух алжирцев. Граждане Алжира, которые поехали к границе на такси, были задержаны в населенном пункте Большие Мотыкалы.

Выяснилось, что иностранцы приехали в Беларусь из Москвы. Они намеревались незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Для удобства разделились на группы, с собой взяли деньги, личные вещи и мобильные телефоны.

Начат административный процесс по ст.23.29, 23.55 КоАП (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания). Иностранные граждане помещены в ИВС погрангруппы, проводится дальнейшее разбирательство.-0-