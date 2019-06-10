Гражданин Молдовы за попытку провоза через границу 2 кг кокаина приговорен к 14,5 года колонии

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор в отношении гражданина Молдовы, который пытался ввезти в Беларусь 2 кг кокаина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Мужчина приобрел наркотики за рубежом. Сбывать их планировал на территории России. Однако во время пересечения белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги" его автомобиль был направлен на углубленный досмотр. В машине обнаружили около 2 кг кокаина.

Гражданин Молдовы признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 УК. Суд приговорил мужчину к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-